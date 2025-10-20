Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Parasit

20th CenturyStaffel 2Folge 2
Der Parasit

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 2: Der Parasit

44 Min.Ab 16

Bei einem scheinbar belanglosen Routinefall stoßen Mulder und Scully in der Leiche eines Unbekannten auf einen Parasiten, der sich als Ableger eines mutierten Wirbeltiermenschen erweist. Offensichtlich wurde die Kreatur per Schiff aus dem verseuchten Tschernobyl eingeschleust und sucht jetzt neue Wirtskörper für seine Fortpflanzung. Um zu verhindern, dass das Monster neue Wirte für seine Larven findet, müssen Mulder und Scully einen Wettlauf gegen die Zeit starten ...

