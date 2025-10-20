Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Heilige Asche

20th CenturyStaffel 2Folge 21
Folge 21: Heilige Asche

43 Min.Ab 16

Mulder und Scully versuchen den Tod eines zweijährigen Jungen aufzuklären, der ohne ersichtlichen Grund auf die Schienen einer Vergnügungspark-Eisenbahn gelaufen ist und überrollt wurde. Ein paar zufällig gemachte Fotos zeigen, dass der Junge einem Luftballon nachgelaufen war, der sich gegen die Windrichtung bewegt hatte. Als Mulder und Scully die Familie des toten Jungen verhören, erscheint ihnen die rumänische Großmutter, die sie dort kennenlernen, nicht ganz geheuer ...

