Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 22: Verseucht
44 Min.Ab 16
Mulder und Scully beteiligen sich an der Suche nach zwei entflohenen Sträflingen. Als sie dabei mit Truppen der Nationalgarde und Entseuchungskommandos konfrontiert werden, kommen sie einer Verschwörung auf die Spur, bei der in dem Gefängnis mit Wissen der Regierung Seuchenexperimente durchgeführt wurden. Die Regierung tut alles, um dies zu vertuschen, und Mulder und Scully brauchen die Entflohenen lebend, um ihren Verdacht zu beweisen ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
