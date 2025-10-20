Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 7: Drei
44 Min.Ab 16
Allein auf sich gestellt, verfolgt Mulder eine unheimliche Mordserie, die sich durch mehrere Bundesstaaten zieht und immer drei Opfer hintereinander fordert. Die Spur führt in den düsteren "Klub Tepes", dessen Mitglieder sich für Vampire halten. Bei seinen Ermittlungen stößt Mulder auch auf einen gewissen John, der sich selbst als Sohn einer unheiligen Dreieinigkeit ausgibt. Als John 15 Sekunden lang dem Tageslicht ausgesetzt ist, stirbt er einen qualvollen Verbrennungstod ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
