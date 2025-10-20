Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Vulkan

20th CenturyStaffel 2Folge 9
Der Vulkan

Der VulkanJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 9: Der Vulkan

44 Min.Ab 12

Als der Kontakt zu einer Gruppe von Vulkanologen abbricht, machen sich Mulder und Scully auf den Weg in das Lager der Wissenschaftler. Am Fuße des Vulkans schlägt ihnen eine Welle von Feindseligkeit entgegen, bis sie herausfinden, dass sich die Forscher offenbar mit einer neuen Pilzform infiziert haben, die mitten in der Höllenglut des Vulkans entstanden ist. Gerade als Mulder hinter dieses Geheimnis gekommen ist, gerät Scully in Gefahr, sich selbst auch zu infizieren ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen