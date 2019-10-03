Alaskan Bush People
Folge vom 03.10.2019: Der Winter ist da
45 Min.Folge vom 03.10.2019Ab 12
Der Winter hält Einzug in den Bergen Washingtons und der erste Schnee des Jahres fällt. Jetzt muss Aussteigerfamilie Brown ihre spartanischen Unterkünfte schleunigst fit für die kalte Jahreszeit bekommen. Denn bislang gibt es auf dem weitläufigen Grundstück der Ranch kein Haupthaus, sondern lediglich eine bunte Mischung aus Zelten, Hütten und Wohnwägen. Kann Noah mit seinem genialen Erfindungsreichtum eine Lösung für ein frostfreies Leben in der Wildnis entwickeln? Oder muss sich das Wolfsrudel über die Wintermonate am Lagerfeuer zusammenkauern?
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.