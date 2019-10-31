Alaskan Bush People
Folge vom 31.10.2019: Trauer um das Federvieh
44 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 12
Tierschützerin Snowbird versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass ihre geliebten Hühner geschlachtet werden - schließlich hat sie das Federvieh mit eigenen Händen großgezogen! Aber Familie Brown lebt auf einer Selbstversorger-Ranch. Woher soll die Nahrung also kommen? In einem Gespräch von Bruder zu Schwester will Gabe Snowbird davon überzeugen, dass es wichtig ist, seine gesäten Früchte zu ernten. Auch wenn es sich dabei um Tiere handelt. Später lenken sich die Geschwister mit einer hitzigen Runde Busch-Baseball ab und Noah baut eine vollautomatische Windel-Maschine.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.