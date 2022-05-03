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Alaskan Bush People

Auf dem Rücken der Pferde

DMAXFolge vom 03.05.2022
Auf dem Rücken der Pferde

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Alaskan Bush People

Folge vom 03.05.2022: Auf dem Rücken der Pferde

45 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 6

Auf dem Hof von Aussteigerfamilie Brown hat der Frühling Einzug gehalten. Gemeinsam mit ihren Geschwistern will die 18-jährige Rain die historische Goldwaschanlage in Schwung bringen. Doch bevor der Rubel auf der „North Star Ranch“ rollt, muss Mechaniker Noah ein kleines Wunder vollbringen. Schließlich sind die Bergbaugerätschaften seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr gelaufen und von Rost zerfressen. Während die Brüder beim Minenprojekt ihren Bagger an die Belastungsgrenze bringen, stehen für die Mädels langersehnte Reitstunden auf dem Programm.

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