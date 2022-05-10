Alaskan Bush People
Folge vom 10.05.2022: Abschied von Billy Brown
Folge vom 10.05.2022
Zu Ehren und in Gedenken an sein verstorbenes Familienoberhaupt Billy Brown organisiert das Wolfsrudel ein großes Abschiedsfest auf der „North Star Ranch“. Die 40-Tage-Feier ist ein Brauch des Christentums, den auch die Urvölker Alaskas übernommen haben. Es geht darum, an einen geliebten Menschen zu erinnern und dessen Seelenreise zum Himmel zu begleiten. Auch wenn der Anlass ein tieftrauriger ist, und der Selbstversorger-Traum der Browns in eine ungewisse Zukunft blickt, rückt das Wolfsrudel an diesem schweren Tag besonders eng zusammen.
Genre: Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
