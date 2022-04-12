Alaskan Bush People
Folge vom 12.04.2022: Neuanfang im Tiefschnee
44 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 12
Es gibt Neuigkeiten: Bear und Raiven wollen es noch einmal miteinander probieren. Warum auch die Flinte ins Korn werfen, nur weil es beim ersten Anlauf nicht gleich geklappt hat? Natürlich spielt auch Sohnemann River eine gewisse Rolle bei der Entscheidung. Der kleine Wonneproppen fühlt sich schließlich am wohlsten bei Mama und bei Papa! Derweil muss sich das Wolfsrudel schleunigst auf den Winter vorbereiten. Das Grundstück ist bereits halb im Tiefschnee versunken, und bevor die Rinder zurück auf die Ranch gebracht werden können, will Noah mit einem selbstgebauten Traktor-Schneepflug die Straße freiräumen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.