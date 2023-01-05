Alaskan Bush People
Folge vom 05.01.2023: Billys Botschaft
44 Min.Folge vom 05.01.2023Ab 6
Pünktlich zum Frühlingsbeginn haben sich die Brown-Geschwister versammelt, um die Pläne für die kommenden Monate zu besprechen. Und es gibt viel zu tun. Denn weite Teile der „North Star Ranch“ sind nach dem verheerenden Waldbrand immer noch zerstört. Für Gabe und Bam kommt der Wiederaufbau an erster Stelle. Sie befördern verbrannte Baumstämme per „Eisrodel“ zur Straße, damit diese im Sägewerk in Bauholz verwandelt werden. Später offenbaren Noah und Rhain Alisha ihre ganz persönliche Zukunftsvision: Das Paar will ein Traumgrundstück in Alaska suchen und zurück in den hohen Norden!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.