Alaskan Bush People
Folge vom 12.01.2023: Alaska muss warten
44 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Für Bear und Raiven stehen große Veränderungen an. Während die Mama und Sohn River bislang unten im Tal gewohnt haben, will die 3-köpfige Familie nun ihr Quartier auf dem Berg der „North Star Ranch“ beziehen. Bis ein adäquates Domizil gebaut ist, soll der Wohnwagen als Unterkunft dienen. Allerdings muss das mobile Zuhause die schmale Forststraße hinauf bugsiert werden, was ein abenteuerliches Unterfangen ist. Snowbird wird derweil wegen heftiger Unterleibsschmerzen in der Klinik behandelt. Dann der Schock: Bei der 27-Jährigen muss ein Tumor an den Eierstöcken entfernt werden!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.