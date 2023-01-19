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Alaskan Bush People

Gefährliches Holz

DMAXFolge vom 19.01.2023
Gefährliches Holz

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Alaskan Bush People

Folge vom 19.01.2023: Gefährliches Holz

44 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 6

Um sein Traumhaus in den Bergen zu errichten, will Gabe altes Bauholz aus Goldgräberzeiten recyclen. Die Gegend ist nämlich übersät mit verlassener Infrastruktur, die heute niemand mehr nutzt. Bruder Bam ist allerdings skeptisch, ob die maroden Balken stabil genug sind, damit sie als Basis für eine glückliche Zukunft dienen. Auch Bear und Raiven legen den Grundstein für ihr neues Leben auf der „North Star Ranch“. Los geht es ganz geerdet - mit einem Fundament für das Familienzelt! Unterdessen beraten Leitwölfin Ami und Tochter Snowbird, ob es trotz gesundheitlicher Bedenken eine gute Idee ist, nach Alaska zu reisen...

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