Alias - Die Agentin
Folge 1: Prophet Five
42 Min.Ab 16
Nach dem Autounfall wird Vaughn von einem Mann namens Curtis entführt. Sydney kann flüchten und erfährt bei der APO, dass Vaughn verdächtigt wird, ein Doppelagent zu sein. Wenig später kann Vaughn fliehen und bittet Sydney, sich mit ihm in Rom zu treffen. Dort erzählt er ihr, dass sein wirklicher Name Andre Michaux ist und sein Vater vor seiner Agententätigkeit bei der CIA ein Mathematiker war, der an einem geheimen Projekt namens "Prophet Five" mitgearbeitet hatte ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH