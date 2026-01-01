Alias - Die Agentin
Folge 10: S.O.S.
41 Min.Ab 16
Sydney gelingt es, von dem Schiff aus einen Funkspruch zu senden. Marshall kann diesen jedoch nicht abhören, weil er von einem Maulwurf in der CIA, der für Prophet Five arbeitet, gelöscht wird. Das APO-Team bricht darauf in das CIA-Hauptgebäude ein, sie werden jedoch darin eingeschlossen. Trotzdem gelingt es APO, den Verdächtigen und somit auch den Standort des Schiffes auszumachen. Unterdessen erleidet die schwangere Sydney Unterleibsschmerzen und wird ohnmächtig.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH