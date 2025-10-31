Alias - Die Agentin
Folge 13: 30 Sekunden
42 Min.Ab 12
Kelly entdeckt, dass Sydneys Erzfeindin Anna Espinoza die Seite 47 von Rambaldis Manuskript an Prophet Five weitergegeben hat. APO stellt jedoch bei einem Treffen mit dem Kunstexperten Moritz Koller fest, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Das Team versucht, Anna zu finden, nicht ahnend, dass sie sich zu einem Klon von Sydney verwandelt hat. Währenddessen erwacht Nadia aus dem Koma und macht eine interessante Entdeckung bei ihrem Vater zu Hause ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
