Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 025
42 Min.Folge vom 07.04.2009Ab 6
Alisa ist bemüht sich einzureden, dass sie nichts mehr von Christian will, auch wenn es ihr sehr schwer fällt. Sie bietet Mona ihre Unterstützung an und will Emilia zur Schule bringen. Doch am nächsten Tag ist Emilia krank und Alisa ruft Paul als den zuständigen Arzt. Zunächst noch etwas distanziert, plaudern sie immer lockerer miteinander, bis sie auf Christian und Ellen treffen. Irritiert von der plötzlichen Befangenheit Alisas, sagt Paul Alisa auf den Kopf zu, dass sie in Christian verliebt ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises