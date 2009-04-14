Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 028

TelenovelaStaffel 2Folge 13vom 14.04.2009
Folge 028

Folge 028Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 13: Folge 028

43 Min.Folge vom 14.04.2009Ab 6

Alisa hat alle Hände voll zu tun, sich gegen die eifersüchtige Ellen zu behaupten. Ellen agitiert gegen Alisa, weil sie befürchtet, dass Christian durch Alisa von ihrer Affäre mit Oskar erfahren wird. Um dem zuvorzukommen, legt Ellen gegenüber Christian ein Teilgeständnis ab. Alisa beschließt nach langem Hin und Her, Christian die Wahrheit über seine Verlobte zu erzählen. Doch Christian gibt ihr keine Gelegenheit dazu, sondern bremst sie kurzerhand aus.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen