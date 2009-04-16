Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 030
43 Min.Folge vom 16.04.2009Ab 6
Alisa feiert ihren Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Ihr wird klar, dass es noch etwas dauern wird, bis Christian wirklich aus ihren Gedanken verschwunden ist. Tatsächlich ist Christian der Erste, der ihr am nächsten Morgen über den Weg läuft. Als Alisa und Christian wenig später am Ufer des Sees erneut aufeinandertreffen, werden sie von ihren Gefühlen übermannt und geben sich leidenschaftlich ihrer Liebe hin.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises