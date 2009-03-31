Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 021
43 Min.Folge vom 31.03.2009Ab 6
Alisa ist nach Christians Kuss im siebten Himmel. Sie glaubt fest daran, dass sich zwischen ihnen nun etwas Ernstes entwickelt. Christian gibt ihr immer wieder Zeichen der Zuneigung. Doch Monas Skepsis bremst sie etwas aus. Als Alisa schließlich eine SMS von Christian erhält, geht sie voller Hoffnung zu ihrer Verabredung. Doch Christian konfrontiert sie mit einer schrecklichen Erkenntnis.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises