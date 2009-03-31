Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 2Folge 6vom 31.03.2009
43 Min.
Ab 6

Alisa ist nach Christians Kuss im siebten Himmel. Sie glaubt fest daran, dass sich zwischen ihnen nun etwas Ernstes entwickelt. Christian gibt ihr immer wieder Zeichen der Zuneigung. Doch Monas Skepsis bremst sie etwas aus. Als Alisa schließlich eine SMS von Christian erhält, geht sie voller Hoffnung zu ihrer Verabredung. Doch Christian konfrontiert sie mit einer schrecklichen Erkenntnis.

Telenovela
