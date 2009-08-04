Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 100

TelenovelaStaffel 7Folge 10vom 04.08.2009
42 Min.Folge vom 04.08.2009

Alisa stößt mit ihrer Vermutung, dass Liliana ihre Mutter sein könnte, zunächst auf taube Ohren, denn Liliana weist diese Möglichkeit weit von sich. Doch dann kommen ihr Zweifel, und sie macht Alisa einen überraschenden Vorschlag. Während Ellen vergeblich versucht, die Beziehung zwischen Vater und Sohn zu kitten, ist Ludwig von Lilianas wiederkehrenden Erinnerungen beunruhigt. Er beschließt, seiner Frau endlich die Akte zu geben, in der sich alle Informationen über ihre wahre Vergangenheit befinden - nicht ahnend, dass die Akte längst nicht mehr da ist, wo er sie vermutet.

Telenovela
