TelenovelaStaffel 7Folge 12vom 06.08.2009
Folge 12: Folge 102

43 Min.Folge vom 06.08.2009Ab 6

Nachdem Ludwig gestanden hat, dass er Liliana jahrelang belogen hat, bricht für Liliana eine Welt zusammen. Für Ludwig scheinen die schlimmsten Befürchtungen wahr zu werden, denn Liliana kann ihm nicht verzeihen und wendet sich von ihm ab. Sie ist sich jetzt sicher, dass sie die Mutter von Alisa und Jonas ist und vertraut sich Alisa an. Als das Ergebnis des Gentestes kommt, erfahren beide die Wahrheit.

