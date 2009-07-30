Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 097

TelenovelaStaffel 7Folge 7vom 30.07.2009
43 Min.Folge vom 30.07.2009

Alisas Leben läuft in glücklichen Bahnen. Sie hat mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen, ist mit Paul verlobt und kann nun unbelastet in die Zukunft gehen. Der perfekte Zeitpunkt, ihrem Traum einen Schritt näher zu kommen. Voll positiver Energie beschließt Alisa, hinter das Herstellungsgeheimnis des Regenbogenkristalls zu kommen. Tamara und Liliana unterstützen sie dabei. Doch dann geschieht etwas Unvorhergesehenes. Oskar reagiert zunächst betroffen, als er von Ludwigs Gehirntumor erfährt, fühlt sich dann aber von Ludwig vor den Kopf gestoßen und beschließt, sein Wissen gegen ihn zu verwenden. Conny sucht verzweifelt einen Weg, Bernhardt zu gestehen, dass Caro Oskars Tochter ist. Ihr tritt immer deutlicher vor Augen, was sie verlieren wird. Doch Caro bleibt hart und besteht auf ihrem Ultimatum.

