Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 093
Alisa ist froh, in Paul einen Mann gefunden zu haben, der ihr in allen Lebenslagen zur Seite steht. Zwischen Christian und Ellen hingegen kriselt es heftig. Zum großen Streit kommt es, als Ellen sich weigert, Alisas Hilfe anzunehmen und Christian sie auf der Straße stehen lässt. Die Ehe zwischen Christian und Ellen scheint zu bröckeln, während Alisas Beziehung mit Paul sich immer mehr festigt. Dennoch ist Alisa verblüfft, als Paul ihr einen Heiratsantrag macht. Caro möchte sich so schnell wie möglich als Oskars Tochter outen, doch Conny verbietet ihr, das Geheimnis zu lüften - sie fürchtet um ihre Ehe mit Bernhardt. Caro schert das wenig: Sie stellt ihrer Mutter ein Ultimatum.
