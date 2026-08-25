Staffel 3Folge 10vom 25.08.2026
Chris hasst KwanzaaJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 10: Chris hasst Kwanzaa
20 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
Weihnachten steht vor der Tür und da Julius dieses Jahr kein Weihnachtsgeld bekommen hat, lässt er sich etwas anderes einfallen: Kwanzaa!
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central