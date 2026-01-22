Alles außer Mord
Folge 14: Das blonde Gift
95 Min.Ab 12
Ein Hamburger Geschäftsmann erteilt dem chaotischen Privatdetektiv Uli Fichte den Auftrag, den Verlobten seiner Tochter Valerie zu beschatten. Doch kurz darauf wird der Verlobte tot aufgefunden - Valerie gerät unter Mordverdacht. Uli ist von ihrer Unschuld überzeugt und stößt bei seinen Ermittlungen auf eine ungewöhnliche Zeitungsannonce. Zusammen mit seinem Freund, dem Psychoanalytiker Dr. Frieder Tamm, kommt Uli einem zwielichtigen Tanzschulen-Besitzer auf die Spur.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben