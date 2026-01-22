Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles außer Mord

Der Name der Nelke

ProSiebenStaffel 1Folge 4
Der Name der Nelke

Der Name der NelkeJetzt kostenlos streamen

Alles außer Mord

Folge 4: Der Name der Nelke

92 Min.Ab 16

Privatdetektiv Uli Fichte hat nichts als Ärger mit seinem Vater Wilhelm: Diesmal steht er vor dem Gefängnis - er will seinen Senior abholen, der heute entlassen wird. Doch völlig unerwartet steigt Wilhelm Fichte in den Wagen eines Unbekannten. Als Uli nach Hause kommt, findet er zu seiner Überraschung den Vater im Wohnzimmer vor - zu sagen haben sich die beiden nicht viel. Was Uli nicht weiß: Sein Vater plant, in die Villa des Filmregisseurs Mehring einzubrechen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles außer Mord
ProSieben
Alles außer Mord

Alles außer Mord

Alle 1 Staffeln und Folgen