Alles außer Mord

Tödlicher Irrtum

ProSiebenStaffel 1Folge 5
Folge 5: Tödlicher Irrtum

97 Min.Ab 12

Bei einem Bombenanschlag auf Dr. Dieter Strattmann wird dessen Chauffeur Freddy Kramer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Freddy bittet Uli Fichte, für einen Tausender pro Tag seinen Job zu übernehmen. Uli sagt zu - doch schon bald nimmt er den lukrativen Auftrag genauer als er sollte. Er macht sich übereifrig auf die Suche nach dem Bombenleger und findet dabei heraus, dass sein neuer Boss Strattmann Mafia-Kontakte hat. Doch das bleibt nicht die einzige Entdeckung ...

