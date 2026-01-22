Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles außer Mord

Blutiger Ernst

ProSiebenStaffel 1Folge 8
Blutiger Ernst

Blutiger ErnstJetzt kostenlos streamen

Alles außer Mord

Folge 8: Blutiger Ernst

91 Min.Ab 12

Um seinen 17-jährigen Sohn Wolf bewachen zu lassen, engagiert Unternehmer Theo Danner Uli Fichte, der feststellt, dass Wolf ein ausgekochtes Früchtchen ist. Eines Tages beobachtet er, wie der Junge mit seiner Freundin Tessa in die Firmengarage seines Vaters fährt. Kurz darauf rennt Wolf in Panik aus der Garage und behauptet, Tessa sei ermordet worden. Als Fichte den angeblichen Tatort besichtigt, ist von einer Leiche nichts zu sehen. Tessa allerdings ist spurlos verschwunden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles außer Mord
ProSieben
Alles außer Mord

Alles außer Mord

Alle 1 Staffeln und Folgen