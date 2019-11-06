Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 1vom 06.11.2019
Notstand

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 1: Notstand

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Oberschwester Gisela ist total entnervt: Röntgen-Assistentin Hannah ist auf einem Lehrgang, Schwester Natalie wurde ins Haupthaus versetzt - Gisela wächst die Arbeit über den Kopf! Wütend droht sie Chefärztin Dr. Gassner mit der Kündigung. Dr. Pacek und Dr. Scheu erleben bei einer harmlosen Magen-OP eine böse Überraschung: Der Bauchraum von Patientin Kirsten Seebeck, die angeblich mit Magengeschwüren in die Notaufnahme kam, ist voller Metastasen ... Rechte: Sat.1

Alphateam - Die Lebensretter im OP

