Staffel 4Folge 10vom 06.11.2019
HörigJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 10: Hörig
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Brenneke ist wieder gesund und kann arbeiten. Schon am ersten Tag kommt er allerdings zu spät und bringt einen schwer verletzten Patienten mit. Ein Mann namens Rolf Lemmers hat sich selbst in den Hals geschossen, weil er glaubte, dass er seine Freundin getötet hat ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0