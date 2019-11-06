Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 11vom 06.11.2019
Ende einer Lebenslüge

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Als kurz hintereinander der Pharmaindustrielle Dr. Hartmann und Stephan Kaminski mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, stellt sich für Hartmanns Sohn die Frage, was sein Vater und sein ehemaliger bester Freund miteinander zu tun haben ... Rechte: Sat.1

