Staffel 4Folge 11vom 06.11.2019
Ende einer LebenslügeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 11: Ende einer Lebenslüge
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Als kurz hintereinander der Pharmaindustrielle Dr. Hartmann und Stephan Kaminski mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, stellt sich für Hartmanns Sohn die Frage, was sein Vater und sein ehemaliger bester Freund miteinander zu tun haben ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0