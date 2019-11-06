Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 12vom 06.11.2019
Joyn+
Falsche Liebe

Falsche LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 12: Falsche Liebe

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Frau Kramer und ihr Mann Dirk versuchen vergeblich, ihren Sohn Kai vom Drogenkonsum abzuhalten. Der 14-Jährige kommt mit einer Überdosis in die Notaufnahme. Während Dr. Schaller um sein Leben ringt, wird sein Onkel - gleichzeitig sein Dealer - mit einer Schussverletzung eingeliefert ... Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen