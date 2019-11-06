Staffel 4Folge 12vom 06.11.2019
Falsche LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 12: Falsche Liebe
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Frau Kramer und ihr Mann Dirk versuchen vergeblich, ihren Sohn Kai vom Drogenkonsum abzuhalten. Der 14-Jährige kommt mit einer Überdosis in die Notaufnahme. Während Dr. Schaller um sein Leben ringt, wird sein Onkel - gleichzeitig sein Dealer - mit einer Schussverletzung eingeliefert ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1