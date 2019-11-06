Staffel 4Folge 13vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Knock Out
47 Min.Folge vom 06.11.2019
In seiner Freizeit trainiert Dr. Scheu eine Gruppe jugendlicher Boxer, deren Mitglied Lauritz Behring nun zu ihm als Patient kommt - der Junge ist kurz vor einem Wettkampf zusammengebrochen. Als man in seinem Blut Spuren eines Aufputschmittels entdeckt, äußert Lauritz' Vater Maximilian einen schweren Verdacht gegen Dr. Scheu ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0