Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 13vom 06.11.2019
Knock Out

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 13: Knock Out

47 Min.Folge vom 06.11.2019

In seiner Freizeit trainiert Dr. Scheu eine Gruppe jugendlicher Boxer, deren Mitglied Lauritz Behring nun zu ihm als Patient kommt - der Junge ist kurz vor einem Wettkampf zusammengebrochen. Als man in seinem Blut Spuren eines Aufputschmittels entdeckt, äußert Lauritz' Vater Maximilian einen schweren Verdacht gegen Dr. Scheu ... Rechte: Sat.1

