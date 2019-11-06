Staffel 4Folge 14vom 06.11.2019
Zerbrochene TräumeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 14: Zerbrochene Träume
48 Min.Folge vom 06.11.2019
Der minderjährige Tennisstar Mona Schäfer wird nach einem Autounfall schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. Ein Arm ist völlig zertrümmert und muss schnellstens amputiert werden. Als die Operation beginnen soll, platzt ihr Vater in den OP und verweigert die Einwilligung. Für ihn zählen nur die Karriere seiner Tochter und ihre nächsten Turniere ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1