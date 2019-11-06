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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 14vom 06.11.2019
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Zerbrochene Träume

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 14: Zerbrochene Träume

48 Min.Folge vom 06.11.2019

Der minderjährige Tennisstar Mona Schäfer wird nach einem Autounfall schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. Ein Arm ist völlig zertrümmert und muss schnellstens amputiert werden. Als die Operation beginnen soll, platzt ihr Vater in den OP und verweigert die Einwilligung. Für ihn zählen nur die Karriere seiner Tochter und ihre nächsten Turniere ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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