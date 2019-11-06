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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 15vom 06.11.2019
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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 15: Zoff

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Dr. Gassner ist wieder da und gerät besonders mit Oberschwester Gisela aneinander. Völlig überarbeitet, nimmt Gisela Dr. Gassners Verhalten sehr persönlich und reicht ihre Kündigung ein. Dr. Carstens stellt daraufhin Dr. Gassner zur Rede und wirft ihr vor, dass sie durch ihr Verhalten das Klima im alphateam zerstöre .. Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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