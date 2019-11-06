Staffel 4Folge 15vom 06.11.2019
ZoffJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 15: Zoff
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Dr. Gassner ist wieder da und gerät besonders mit Oberschwester Gisela aneinander. Völlig überarbeitet, nimmt Gisela Dr. Gassners Verhalten sehr persönlich und reicht ihre Kündigung ein. Dr. Carstens stellt daraufhin Dr. Gassner zur Rede und wirft ihr vor, dass sie durch ihr Verhalten das Klima im alphateam zerstöre .. Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1