Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 16vom 06.11.2019
In letzter Sekunde

Folge 16: In letzter Sekunde

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einem Wohnungsbrand werden die kleine Tilli und ihre Oma schwer verletzt. Die Schwestern versuchen, Tillis Mutter, eine dauergestresste Geschäftsfrau, ausfindig zu machen ... Um Leben und Tod geht es bei einem Mann, der mit einem schweren Herzinfarkt eingeliefert wird. Während die Ärzte um sein Leben kämpfen, legt seine Lebensgefährtin Tarotkarten ... Rechte: Sat.1

