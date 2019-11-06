Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 17vom 06.11.2019
Missverständnisse

Folge 17: Missverständnisse

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Der achtjährige Timmy hat sich mit dem Messer im Gesicht verletzt. Der Bildhauer Wolf, in dessen Atelier Timmy gespielt hatte, überlagert seine Sorge um den Jungen mit Schuldzuweisungen für dessen alleinerziehende Mutter ... Als die Ärzte den Oberschenkelbruch von Brigitta versorgen, entdecken sie dabei ihre Schwangerschaft. Ihr Freund fällt aus allen Wolken ... Rechte: Sat.1

Alphateam - Die Lebensretter im OP

