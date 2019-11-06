Staffel 4Folge 18vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 18: Der Überfall
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Dr. Schaller hat Geburtstag, doch als die junge Vanessa mit einer Schussverletzung eingeliefert wird, nimmt der Tag eine dramatische Wendung. Plötzlich steht Timo, Vanessas Freund, mit einer Pistole auf der Station und hält sie Schenk an den Kopf ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1