Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 18vom 06.11.2019
Der Überfall

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 18: Der Überfall

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Dr. Schaller hat Geburtstag, doch als die junge Vanessa mit einer Schussverletzung eingeliefert wird, nimmt der Tag eine dramatische Wendung. Plötzlich steht Timo, Vanessas Freund, mit einer Pistole auf der Station und hält sie Schenk an den Kopf ... Rechte: Sat.1

