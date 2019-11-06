Staffel 4Folge 19vom 06.11.2019
Die lieben VerwandtenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 19: Die lieben Verwandten
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Sebastian Bergmann sorgt sich, ob seine Frau Franka nach ihrer Unterleibsoperation noch Kinder bekommen kann. Dr. Carstens hat die schwere Aufgabe, ihm die Wahrheit zu sagen: Franka war vor Jahren ein Mann. Derweil begleitet Priester Ferdinand Gebauer Hannelore Frey nach einem Autounfall ins Krankenhaus. Bei der OP stellen die Ärzte Krebs im Endstadium fest ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1