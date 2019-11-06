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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 19vom 06.11.2019
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Die lieben Verwandten

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 19: Die lieben Verwandten

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Sebastian Bergmann sorgt sich, ob seine Frau Franka nach ihrer Unterleibsoperation noch Kinder bekommen kann. Dr. Carstens hat die schwere Aufgabe, ihm die Wahrheit zu sagen: Franka war vor Jahren ein Mann. Derweil begleitet Priester Ferdinand Gebauer Hannelore Frey nach einem Autounfall ins Krankenhaus. Bei der OP stellen die Ärzte Krebs im Endstadium fest ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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