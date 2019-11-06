Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Zwei neue Gesichter

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 2: Zwei neue Gesichter

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Als Jürgen Fischer seine Frau, die bei einer Kneipenschlägerei lebensgefährlich am Hals verletzt wurde, in die Notaufnahme bringt, handelt die neue Schwester Barbara überlegt und kompetent. Weniger glücklich ist PJler Andreas Schenk: Er ist enttäuscht darüber, dass ihn Dr. Scheu bei der OP von Frau Fischer nicht dabeihaben will ...

