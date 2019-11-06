Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 2: Zwei neue Gesichter
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Als Jürgen Fischer seine Frau, die bei einer Kneipenschlägerei lebensgefährlich am Hals verletzt wurde, in die Notaufnahme bringt, handelt die neue Schwester Barbara überlegt und kompetent. Weniger glücklich ist PJler Andreas Schenk: Er ist enttäuscht darüber, dass ihn Dr. Scheu bei der OP von Frau Fischer nicht dabeihaben will ... Rechte: Sat.1
