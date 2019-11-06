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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 20vom 06.11.2019
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Gewalt

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 20: Gewalt

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Doppeltes Problem für Dr. Pacek: Als er die Stichverletzung des berüchtigten Hooligans Ludgar behandelt, ist dessen schwangere Frau Sabine so geschockt von ihrem gewalttätigen Freund, dass die Wehen einsetzen. Das Ehepaar Berger kommt zu Dr. Brotesser. Der Mann leidet unter den Folgen einer alten Schussverletzung, um die sich ein Geheimnis rankt. Dank Dr. Paceks neuer Videokamera kann sich Oberschwester Gisela endlich vom Verdacht des Medikamentendiebstahls befreien ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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