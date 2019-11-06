Staffel 4Folge 21vom 06.11.2019
SchwiegertigerJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 21: Schwiegertiger
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Pater Stapelfeld wurde in seiner Wohnung überfallen. Seine Nachbarin Elisabeth findet ihn. Dank eines Fotos, das sie in der Wohnung sieht, erkennt sie in Stapelfeld ihren seit dem Krieg verschollenen Bruder ... Ingeborg Stettin und ihre Schwiegertochter Gesa haben verschiedene Erklärungen für Gesas Wunden: Ingeborg behauptet, Gesa wäre gestürzt, diese gibt jedoch an, ihre Schwiegermutter habe sie verletzt. Jonas Stettin muss den Streit schlichten ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1