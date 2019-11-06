Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 21vom 06.11.2019
Joyn+
Schwiegertiger

SchwiegertigerJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 21: Schwiegertiger

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Pater Stapelfeld wurde in seiner Wohnung überfallen. Seine Nachbarin Elisabeth findet ihn. Dank eines Fotos, das sie in der Wohnung sieht, erkennt sie in Stapelfeld ihren seit dem Krieg verschollenen Bruder ... Ingeborg Stettin und ihre Schwiegertochter Gesa haben verschiedene Erklärungen für Gesas Wunden: Ingeborg behauptet, Gesa wäre gestürzt, diese gibt jedoch an, ihre Schwiegermutter habe sie verletzt. Jonas Stettin muss den Streit schlichten ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen