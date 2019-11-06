Staffel 4Folge 22vom 06.11.2019
Eine Gasexplosion im Keller der Notaufnahme fordert zwei Schwerverletzte und unterbricht den Strom. Dr. Pacek und Dr. Brotesser eilen hinunter und müssen bei Handwerker Eddie, einem der Verletzten, eine Amputation im Schein einer Taschenlampe vornehmen. Dr. Scheu und Dr. Carstens werden von dem Stromausfall überrascht, als sie gerade den Moderator Fritz Werner operieren. Ein Kunstfehler seiner Frau, der Ärztin Marlies Werner, hat ihn in Lebensgefahr gebracht. Rechte: Sat.1
