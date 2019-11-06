Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 22vom 06.11.2019
Joyn Plus
Blackout

BlackoutJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 22: Blackout

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Gasexplosion im Keller der Notaufnahme fordert zwei Schwerverletzte und unterbricht den Strom. Dr. Pacek und Dr. Brotesser eilen hinunter und müssen bei Handwerker Eddie, einem der Verletzten, eine Amputation im Schein einer Taschenlampe vornehmen. Dr. Scheu und Dr. Carstens werden von dem Stromausfall überrascht, als sie gerade den Moderator Fritz Werner operieren. Ein Kunstfehler seiner Frau, der Ärztin Marlies Werner, hat ihn in Lebensgefahr gebracht. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen