Staffel 4Folge 23vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 23: Menage à Trois
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Laborassistentin Veronika leidet unter Nikotinentzug - Schenk stürzt sich mit seinen neuen Akupunkturkenntnissen auf sein erstes "Opfer". Oberschwester Gisela hat ihren Liebsten mit einer anderen erwischt, und Dr. Scheu sucht nach einer Liebesnacht mit einem neuen Lover die Stereoanlage, die er sich von Dr. Carstens geliehen hatte. Frau Wagner hat den kleinen Mirko angefahren. Während der Arm des Jungen eingegipst wird, fragt sie sich, ob sie schon zu alt zum Autofahren ist ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0