Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 24vom 06.11.2019
Dein Wille geschehe

Folge 24: Dein Wille geschehe

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Während Dr. Schaller gegen eine weitere OP bei Gertrud ist, ist Dr. Pacek ganz anderer Ansicht. Für ihn ist es ärztliche Pflicht, alles zur Lebenserhaltung zu tun, auch wenn Gertruds Leben durch den Eingriff um weitere Leidenstage verlängert wird. Dr. Carstens erfährt, dass Schenk den Patienten Merfeld von der Notwendigkeit einer sofortigen Operation überzeugt hat und will den Nachwuchsarzt auf der Stelle entlassen ... Rechte: Sat.1

