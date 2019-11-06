Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 26vom 06.11.2019
Der Bluthund

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 26: Der Bluthund

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Millennium im Krankenhaus: Dr. Pacek führt die Fernsehreporter Gunter und Bettina Leibold durch die Station. Im OP-Saal kommt Gunter ein perfider Gedanke: Er manipuliert das Beatmungsgerät, um dramatische Bilder vom angeblichen Computerfehler 2000 einzufangen ... Rechte: Sat.1

