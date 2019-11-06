Staffel 4Folge 26vom 06.11.2019
Der BluthundJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 26: Der Bluthund
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Millennium im Krankenhaus: Dr. Pacek führt die Fernsehreporter Gunter und Bettina Leibold durch die Station. Im OP-Saal kommt Gunter ein perfider Gedanke: Er manipuliert das Beatmungsgerät, um dramatische Bilder vom angeblichen Computerfehler 2000 einzufangen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1