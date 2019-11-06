Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Abgezockt

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 3: Abgezockt

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Blutüberströmt wird der 14-jährige Frank in die Notaufnahme eingeliefert. Der Junge wurde bei einem Einbruch erwischt und stürzte auf seiner Flucht. Während seiner Behandlung tauchen seine beiden Brüder Timmy und Dennis in der Klinik auf und knacken den Schrank mit Franks Sachen ... Die Trennung von ihrem Mann belastet Dr. Siegk so sehr, dass sie sich nicht mehr konzentrieren kann ... Rechte: Sat.1

