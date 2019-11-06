Staffel 4Folge 4vom 06.11.2019
ScheidungskriegJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 4: Scheidungskrieg
46 Min.Folge vom 06.11.2019
In der Notaufnahme herrscht Personalmangel, nachdem Dr. Siegk gekündigt hat und Brenneke durch Krankheit ausfällt - der Überraschungsbesuch von Dr. Schaller, die früher zum alphateam gehörte, kommt gerade recht. Der kleine Niklas wird nach einem Autounfall mit seinem Vater mit einem gebrochenen Arm eingeliefert. Als die Mutter davon erfährt, entbrennt ein heftiger Streit zwischen den geschiedenen Eltern ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0