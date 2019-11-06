Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 4vom 06.11.2019
Scheidungskrieg

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 4: Scheidungskrieg

46 Min.Folge vom 06.11.2019

In der Notaufnahme herrscht Personalmangel, nachdem Dr. Siegk gekündigt hat und Brenneke durch Krankheit ausfällt - der Überraschungsbesuch von Dr. Schaller, die früher zum alphateam gehörte, kommt gerade recht. Der kleine Niklas wird nach einem Autounfall mit seinem Vater mit einem gebrochenen Arm eingeliefert. Als die Mutter davon erfährt, entbrennt ein heftiger Streit zwischen den geschiedenen Eltern ... Rechte: Sat.1

