Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 5vom 25.03.1999
Joyn+
Freitag, der 13.

Freitag, der 13.Jetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 5: Freitag, der 13.

47 Min.Folge vom 25.03.1999

Dieser Freitag, der 13., wird jedem Klischee gerecht, denn in der Klinik geht alles drunter und drüber: Dr. Scheu streitet mit Dr. Carstens, Dr. Pacek hat daheim vergessen, das Wasser abzudrehen, und Lernschwester Lisa wird beschimpft, weil bestimmte Blutkonserven fehlen. Zur Krönung lässt sie noch einen teuren Ohrenspiegel fallen. Trotz des Ärgers müssen die Patienten natürlich versorgt werden - so wie Sabine Hofbauer, die bei einem Autounfall schwer verletzt wurde ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen