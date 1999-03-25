Staffel 4Folge 5vom 25.03.1999
Freitag, der 13.Jetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 5: Freitag, der 13.
47 Min.Folge vom 25.03.1999
Dieser Freitag, der 13., wird jedem Klischee gerecht, denn in der Klinik geht alles drunter und drüber: Dr. Scheu streitet mit Dr. Carstens, Dr. Pacek hat daheim vergessen, das Wasser abzudrehen, und Lernschwester Lisa wird beschimpft, weil bestimmte Blutkonserven fehlen. Zur Krönung lässt sie noch einen teuren Ohrenspiegel fallen. Trotz des Ärgers müssen die Patienten natürlich versorgt werden - so wie Sabine Hofbauer, die bei einem Autounfall schwer verletzt wurde ...
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1